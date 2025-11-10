الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546508-638983579133497879.jpeg
بلقاءات دولية سابقة.. القضاء يتحدث عن "الحراك القضائي" ودوره المحوري بضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها
سياسة
2025-11-10 | 02:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
128 شوهد
السومرية نيوز
- سياسة
أكد القضاء العراقي، اليوم الاثنين، أنه في "قلب الدبلوماسية الدولية لضمان الانتخابات وتكريس لسيادة القانون"، ، مشيرا الى الدور المحوري للقضاء العراقي في ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
وقال
مجلس القضاء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنه "في الثالث من تشرين الثاني عام 2025 شهدت الساحة القضائية العراقية نشاطاً دبلوماسياً لافتاً تمثل في استقبال
رئيس مجلس القضاء الأعلى
، القاضي الدكتور
فائق زيدان
، للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في
العراق
،
السيد محمد
الحسان، وسفير بعثة
الاتحاد الأوروبي
الجديد، السيد كليمنس سمتنر".
وأضاف المجلس، أن "اللقاءان جاءا في مرحلة دقيقة تسبق الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 -11- 2025، ليؤكدا الدور المحوري للقضاء العراقي في ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، بوصفه الضامن الدستوري للإرادة الشعبية وحامي
الشرعية
الانتخابية، استناداً إلى أحكام الدستور العراقي، ولا سيما المواد التي تؤكد على استقلال
السلطة القضائية
وصون الحقوق والحريات".
وتابع أن "رئيس
مجلس القضاء الأعلى
ناقش مع الممثل الأممي الإجراءات القضائية الخاصة بالتحضير للانتخابات، بما في ذلك الطعون الانتخابية وآليات الرقابة القانونية على قرارات
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
، في إطار حرص القضاء العراقي على التعاون مع
الأمم المتحدة
لضمان انتخابات نزيهة تتوافق مع المعايير الدولية للعدالة الانتخابية".
وبين "أما اللقاء مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي فقد ركز على تعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات في مجالات العدالة، والإدارة القضائية، ومكافحة الفساد، استناداً إلى مذكرات تفاهم سابقة بين الجانبين، بما يعكس سعي العراق إلى تطوير منظومته القضائية وفق أسس مؤسسية ومعايير حديثة".
وأشار الى ان "هذا الحراك القضائي يُمثل بعداً جديداً لما يمكن تسميته بالدبلوماسية القضائية العراقية التي تسعى إلى الانفتاح على الخبرة الأممية والأوروبية مع الحفاظ على استقلال القرار الوطني، وهكذا يجسد اللقاءان صورة القضاء العراقي كفاعل وطني ودولي يسعى لترسيخ سيادة القانون وحماية المسار الديمقراطي"، مؤكداً أن "العدالة المستقلة هي الركيزة الأولى لنزاهة الانتخابات واستقرار
الدولة الحديثة
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
المفوضية تصادق على توصيات اجتماع الرئاسات الخاصة بإجراءات ضمان نزاهة الانتخابات
04:25 | 2025-08-27
النزاهة تؤكد على نزاهة الانتخابات والابتعاد عن موارد الدولة في الحملات الدعائية
08:47 | 2025-09-02
مستشار رئيس البرلمان يثمن دور القضاء والنزاهة بحماية الانتخابات
05:35 | 2025-08-29
الكشف عن بنود الاتفاق النفطي بين بغداد وكردستان: 16 دولاراً للبرميل وضمان دولي
02:37 | 2025-09-26
القضاء
الانتخابات
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
رئيس مجلس القضاء الأعلى
مجلس القضاء الأعلى
الاتحاد الأوروبي
السلطة القضائية
المفوضية العليا
الدولة الحديثة
الأمم المتحدة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
محليات
29.74%
13:34 | 2025-11-09
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
13:34 | 2025-11-09
التربية توضح بشأن نتائج الدور الثالث للسادس الاعدادي
محليات
24.67%
09:55 | 2025-11-09
التربية توضح بشأن نتائج الدور الثالث للسادس الاعدادي
09:55 | 2025-11-09
الدولار في البورصة العراقية.. ارتفاع جديد مع الإغلاق
اقتصاد
23.2%
08:32 | 2025-11-08
الدولار في البورصة العراقية.. ارتفاع جديد مع الإغلاق
08:32 | 2025-11-08
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
محليات
22.39%
12:43 | 2025-11-09
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
12:43 | 2025-11-09
المزيد
ايران تصف الانتخابات العراقية بـ"المصيرية": أي تدخل اجنبي مرفوض من طهران و"الدول المسؤولة"
03:29 | 2025-11-10
مجلس القضاء عن تصريحات القاضي زيدان: تعديل الدستور ضرورة.. والشرعية لا تأتي من "التوافقات"
00:31 | 2025-11-10
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
13:34 | 2025-11-09
إرسال أكثر من 90% من نتائج التصويت الخاص إلى سيرفرات المكتب الوطني
11:17 | 2025-11-09
مكتب انتخابات البصرة يطوي صفحة الاقتراع الخاص: نستعد للحدث الأكبر
10:26 | 2025-11-09
رئيس الوزراء يوجه رسالة للقوات الأمنية مع انتهاء عملية التصويت الخاص
10:04 | 2025-11-09
