السوداني يؤكد الاستمرار بتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بعموم المحافظات

وقال لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ ، إن " أجرى اليوم، زيارة ميدانية لمشروعي جسري وغزة، اللذين يجري تنفيذهما على نهر دجلة في العاصمة بغداد، ويعدان من أهم مشاريع الحزمة الاولى لفك الاختناقات المرورية".وأضاف المكتب، أن "السوداني اطلع على مجريات سير العمل وتقدمه في المشروعين، والاستماع الى عرض مفصل عن مستوى الانجاز فيه، ووجه ببذل أقصى الجهود للحفاظ على وتيرة العمل المتصاعدة وإكمال مشروعي الجسرين وفق المدة المقررة".وتابع المكتب، أن "رئيس ثمن جهود العاملين والشركات المنفذة والجهات الساندة"، مؤكدا الاستمرار بـ"تنفيذ والتنموية في عموم المحافظات، واعتماد المواصفات والمعايير المحددة في تنفيذ العمل وصولا الى الانجاز الكامل".وبحسب البيان، يمتد الذي يبلغ طوله (520م) وعرضه (20 م) باتجاهين من إلى جزيرة الاعراس مرورا بمنطقة وصولا الى ، وهو واحد من 4 جسور خرسانية ستربط جانبي بالكرخ.اما جسر غزة الذي يبلغ طوله (385 م) فيشكل محورا حيويا جديدا يسهم في تنظيم الحركة المرورية ويربط في جانب الرصافة بطريق الدورة للمرور السريع في جانب الكرخ. وبلغ العمل فيه مراحل متقدمة.