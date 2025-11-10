بارزاني والحسان يتفقان على ضرورة إجراء العملية الانتخابية بأجواء بعيدة عن أي خروق

وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لـ ، إن " استقبل الحسان اليوم في مكتبه وجرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات في والمنطقة والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية الاتحادية".وأضاف البيان، أن "الجانبين اتفقا على ضرورة إجراء العملية الانتخابية في أجواء سلمية وديمقراطية بعيداً عن أي خروقات أو انتهاكات".وبحسب البيان، أعرب الطرفان عن تطلعهما إلى أن تُفضي نتائج هذه الانتخابات إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وحل القضايا العالقة بين والحكومة الاتحادية بموجب أحكام الدستور، والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين معيشة عموم المواطنين العراقيين.