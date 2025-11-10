السيد الصدر بشأن إبطال ورقة الاقتراع بالتصويت الخاص: موقفكم بطولي للسير في نهج الاصلاح

وقال مخاطبا التجمع وتابعته ، إن "موقفكم الوطني الإصلاحي البطولي ينبى عن حرصكم وحبكم للوطن وعزيمتكم الثابتة على السير في نهج الإصلاح من داخل المنظومة الأمنية التي كانت ولا زالت مدافعة عن الوطن في سوح والقتال وكذلك في سوح الإصلاح بل وفي ساحات الانتخابات ولا سيما من قام بإبطال ورقة الإقتراع دفعاً للفساد وهيمنة قوى الظلام وانتشار التبعية التي ما زالت تضر الوطن والشعب".وأضاف "شكراً لكم أيها الإخوة الأحبّة.. ولن ننسى موقفكم هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة".