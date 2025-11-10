العراق يرد على إيران بشأن الانتخابات: تدخل واضح ومرفوض

وقالت الوزارة في بيان، "تَابَعَت وزارةُ الخارجيّةِ التَّصريحاتِ الّتي أَدلى بها المتحدثُ باسمِ وزارةِ الخارجيّةِ الإيرانيّةِ، السيّد إسماعیل بقائي، بشأنِ الانتخابات في جمهورية ".وأعربت الوزارة، عن "استغرابِها من هذا التَّصريحِ الّذي تراهُ مُستفِزاً ويُمثِّلُ تدخّلاً واضحاً ومرفوضاً في الشأنِ الدّاخليِّ العراقيّ، إذ إنّ العمليّةَ الانتخابيّةَ تُعَدُّ شأناً وطنياً خالصاً يَخضعُ لإرادةِ الشعبِ العراقيِّ ومؤسّساتهِ الدستوريّةِ حصراً".وأكدت أنَّ "العراق يُقيمُ علاقات متوازنة مع جيرانه، تقومُ على مبدأ احترامِ السّيادةِ المتبادلةِ، وعدمِ التدخّلِ في الشؤونِ الدّاخليّةِ للدّول، مشددة على أنّ الحفاظَ على حُسنِ الجوار يتطلّبُ التزاماً دقيقاً بهذهِ المبادئِ، وتجنّبَ أيِّ تصريحاتٍ أو مواقفَ من شأنِها المساسُ بسيادةِ العراقِ أو التدخّلُ في شؤونهِ الدّاخليّةِ".وكانت اعتبرت ، اليوم الاثنين، ان الانتخابات العراقية تمثل "محطة مصيرية"، فيما حذرت من التدخل الأجنبي في هذا المسار.وقال المتحدث باسم الإيرانية بقائي في مؤتمر صحفي نقلته وسائل اعلام إيرانية، إن "الانتخابات العراقية تمثل محطة مصيرية لتحديد مستقبل الشعب العراقي".وشدد على أن "أي تدخل أجنبي في هذا المسار مرفوض ومُدان من قبل والشعب العراقي والدول المسؤولة في المنطقة".وأكد أن "التجارب السابقة أظهرت أن كل تدخل أمريكي في شؤون الدول الأخرى كانت نتائجه سلبية على السلام والاستقرار في تلك الدول والمنطقة بأسرها".وأضاف أن تأمل أن تسير الانتخابات العراقية المقررة في الأيام المقبلة بما يحقق مصلحة الشعب العراقي، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.