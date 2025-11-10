السيد الصدر يوجه رسالة الى المقاطعين عشية يوم الاقتراع العام

السومرية نيوز – سياسي

وجه زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى ، اليوم الاثنين، رسالة الى المقاطعين عشية يوم الاقتراع العام.

وقال وزير في بيان تلقته السومرية نيوز، "أيها المقاطعون أنصحكم غداً بما يلي:

أولاً : لا تخرجوا من منازلكم قدر الإمكان إلا لضرورة قصوى.. وليكن يومكم (يوم العائلة) وإجازة عن العمل الى ما بعد صلاة .

ثانياً : استغلوا الفرصة للعبادة والدعاء والإستغفار.. وليكن يومكم (يوم طاعة) من أيام الله.. يستثنى من ذلك (افراد المفوضية)

ثالثاً : كونوا متأهبين لأي توجيه عام أو خاص إن وجد.

رابعاً : إياكم وعرقلة (العملية الديمقراطية) وإن كانت عرجاء.

خامساً : من أضطر للإشتراك… فليفعل كما فعلت قواتنا الأمنية البطلة.

سادساً : بعد انتهاء عملية الإقتراع.. اذهبوا الى المساجد والحسينيات ودور العبادة والكنائس.. لتحمدوا الله على أن هداكم للمقاطعة.. وادعوا لقائدكم بالتوفيق والسلامة.. وشكراً".



