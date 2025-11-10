الإطار التنسيقي يدعو إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:30 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
دمشق تكشف تفاصيل لقاء الشرع وترامب في البيت الأبيض
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546576-638983954760977833.jpg
الإطار التنسيقي يدعو إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات
سياسة
2025-11-10 | 13:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
214 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
دعا الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات، فيما اكد ان سلامة الانتخابات تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تقتضي تعاون جميع القوى والمؤسسات المعنية.
وقال الاطار التنسيقي في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "عقد اجتماعه الاعتيادي المرقّم (249) عشية ليلة الانتخابات العامة، لمتابعة الاستعدادات النهائية ليوم الاقتراع، وبحث التطورات السياسية والتنظيمية المتصلة بمستقبل العملية الانتخابية والمرحلة المقبلة".
واكد المجتمعون في مستهل الاجتماع "على وحدة مكوّنات الإطار التنسيقي وتماسكه"، مشددين على أن "الإطار سيبقى كياناً وطنياً جامعاً، وأن قواه السياسية ستعود إلى التلاقي والتحالف بعد الانتخابات ضمن رؤية موحّدة تحفظ استقرار الدولة وتُعبّر عن إرادة جماهيرها".
ودعا الإطار التنسيقي "جميع أبناء الشعب العراقي إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات، بوصفها حقاً دستورياً وواجباً وطنياً يعبّر عن الإرادة الحرة للمواطنين ويعزّز المسار الديمقراطي"، مؤكداً أن "المشاركة الواعية هي الطريق الأمثل لبناء دولة العدل والخدمة والازدهار".
كما شدّد الإطار "حرصه على حماية العملية الانتخابية والسياسية، وضمان نزاهتها وشفافيتها"، لافتا الى أن "سلامة الانتخابات تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تقتضي تعاون جميع القوى والمؤسسات المعنية".
وأعرب الإطار عن تقديره "لجهود القوات الأمنية التي تؤمّن المراكز الانتخابية وتحافظ على استقرار البلاد في هذا
اليوم الوطني
الكبير"، مثمنًا "اقبالهم الكبير في التصويت الخاص".
كما ثمن الإطار "دور
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
في إدارة العملية والإشراف عليها وفق المعايير المهنية والقانونية المطلوبة"، موضحا انه "سيكون حريصاً على احترام المدد الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة، وعلى المضي في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية ضمن توقيتاتها المحددة، وفق إرادة الشعب ونتائج صناديق الاقتراع".
وجدد الإطار التنسيقي "التزامه بخيار الدولة القوية العادلة، ودعمه لكل جهد وطني صادق يسهم في استقرار
العراق
وازدهاره".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
الإطار التنسيقي يطالب باستمرار جلسات البرلمان ويدعو للمشاركة بالانتخابات
13:57 | 2025-10-06
رئيس الجمهورية يدعو إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات
10:32 | 2025-11-08
السامرائي يدعو الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات
13:10 | 2025-10-25
السامرائي يدعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات: نجاح العزم سينعكس على المواطنين
14:05 | 2025-10-17
الاطار
التنسيقي
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
المفوضية العليا
السومرية نيوز
اليوم الوطني
المفوضية ال
سومرية نيوز
الاستحقاق
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية توضح بشأن نتائج الدور الثالث للسادس الاعدادي
محليات
46.5%
09:55 | 2025-11-09
التربية توضح بشأن نتائج الدور الثالث للسادس الاعدادي
09:55 | 2025-11-09
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
محليات
21.99%
13:34 | 2025-11-09
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
13:34 | 2025-11-09
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
محليات
19.76%
12:43 | 2025-11-09
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
12:43 | 2025-11-09
السيد الصدر يوجه رسالة الى المقاطعين عشية يوم الاقتراع العام
سياسة
11.75%
12:35 | 2025-11-10
السيد الصدر يوجه رسالة الى المقاطعين عشية يوم الاقتراع العام
12:35 | 2025-11-10
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
14:00 | 2025-11-10
ناس وناس
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
14:00 | 2025-11-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-10
Live Talk
حين يلتقي الطب بالفن .. فنانة تحول ملامح الإرهاق إلى لوحات بورتريه - Live Talk - الحلقة ١٥٧ | 2025
10:30 | 2025-11-10
Live Talk
حين يلتقي الطب بالفن .. فنانة تحول ملامح الإرهاق إلى لوحات بورتريه - Live Talk - الحلقة ١٥٧ | 2025
10:30 | 2025-11-10
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
14:00 | 2025-11-10
ناس وناس
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
14:00 | 2025-11-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-10
Live Talk
حين يلتقي الطب بالفن .. فنانة تحول ملامح الإرهاق إلى لوحات بورتريه - Live Talk - الحلقة ١٥٧ | 2025
10:30 | 2025-11-10
Live Talk
حين يلتقي الطب بالفن .. فنانة تحول ملامح الإرهاق إلى لوحات بورتريه - Live Talk - الحلقة ١٥٧ | 2025
10:30 | 2025-11-10
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
اخترنا لك
انتخابات الغد.. حديث عن الخطط الأمنية وتأمين مخازن المفوضية
14:24 | 2025-11-10
وزيرة سابقة تكشف تفاصيل عقد "التأمين" وتتحدث عن أول منصة تربوية
13:41 | 2025-11-10
السيد الصدر يوجه رسالة الى المقاطعين عشية يوم الاقتراع العام
12:35 | 2025-11-10
العراق يرد على إيران بشأن الانتخابات: تدخل واضح ومرفوض
11:33 | 2025-11-10
قبيل الانتخابات.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في مكتب همام حمودي
11:32 | 2025-11-10
السيد الصدر بشأن إبطال ورقة الاقتراع بالتصويت الخاص: موقفكم بطولي للسير في نهج الاصلاح
11:04 | 2025-11-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.