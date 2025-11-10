وزيرة سابقة تكشف تفاصيل عقد "التأمين" وتتحدث عن أول منصة تربوية

الصفحة الرئيسية
دمشق تكشف تفاصيل لقاء الشرع وترامب في البيت الأبيض
2025-11-10 | 13:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
113 شوهد
كشفت وزيرة التربية الاسبق
سها العلي
بيك، الاثنين، عن تفاصيل عقد التأمين الصحي الذي تم خلال تسنمها الوزارة عام 2019، فيما تحدثت عن أول منصة تربوية في
العراق
.
وقال العلي بيك خلال حديثها لبرنامج "عشرين" الذي تبثها
السومرية
الفضائية، "وجدنا معالجات حسب كل محافظة خلال 2019 والتي كانت أيام التظاهرات"، مردفة "بعد التظاهرات جاءت مشكلة
فيروس كورونا
".
وأضافت "بدأنا بالتعليم الالكتروني واستخدام المنصة وأطلقنا اول منصة تربوية تعليمية"، معتبرة أن "التدخلات السياسية موجودة وتعرضت للظلم".
وبشأن عقد التأمين والحديث عن مبلغ 41 مليار دينار، قالت العلي بيك، "عقد التأمين الصحي موجود في دول العالم وهو عقد بين طرفين"، مضيفة "كانت في وقتها خمس وزارات متعاقدة بهذا الشأن".
ولفتت الى أن "هناك أكثر من وزارة متعاقدة مع ذات الشركة"، كاشفة "تم التصويت على الأمر في هيئة الرأي وتم اختيار العرض الأقل وهو متعدد المنافع".
وتابعت "المبلغ 41 مليارا تم ارجاعه في وقتها بعد أن فسخت العقد"، مشددة بالقول إن رئيس تحالف العزم
مثنى السامرائي
"كان داعما لها بهذا الشأن"، مستدركة "اشتكيت عليه بعد ضغط من جهات سياسية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
تسجيلات لمسؤول "إسرائيلي" سابق تحدث ضجة حول العالم
14:25 | 2025-08-18
مبعوث ترامب يتحدث عن العراق وقيادته ويكشف تفاصيل مهمته
17:22 | 2025-10-30
وزيرة لبنانية: تفاصيل الورقة الأمريكية "مخيفة" وتحتوي على أكثر من "فخ"
03:47 | 2025-08-15
وزير الخارجية الإيراني يتحدث من داخل العراق عن "موعد الحرب"
01:25 | 2025-08-15
التأمين
التربية
مثنى السامرائي
فيروس كورونا
سها العلي
السامرائي
السومرية
العراق
كورونا
اصيل
اخترنا لك
انتخابات الغد.. حديث عن الخطط الأمنية وتأمين مخازن المفوضية
14:24 | 2025-11-10
الإطار التنسيقي يدعو إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات
13:10 | 2025-11-10
السيد الصدر يوجه رسالة الى المقاطعين عشية يوم الاقتراع العام
12:35 | 2025-11-10
العراق يرد على إيران بشأن الانتخابات: تدخل واضح ومرفوض
11:33 | 2025-11-10
قبيل الانتخابات.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في مكتب همام حمودي
11:32 | 2025-11-10
السيد الصدر بشأن إبطال ورقة الاقتراع بالتصويت الخاص: موقفكم بطولي للسير في نهج الاصلاح
11:04 | 2025-11-10
