وزيرة سابقة تكشف تفاصيل عقد "التأمين" وتتحدث عن أول منصة تربوية

كشفت وزيرة التربية الاسبق بيك، الاثنين، عن تفاصيل عقد التأمين الصحي الذي تم خلال تسنمها الوزارة عام 2019، فيما تحدثت عن أول منصة تربوية في .

وقال العلي بيك خلال حديثها لبرنامج "عشرين" الذي تبثها الفضائية، "وجدنا معالجات حسب كل محافظة خلال 2019 والتي كانت أيام التظاهرات"، مردفة "بعد التظاهرات جاءت مشكلة ".

وأضافت "بدأنا بالتعليم الالكتروني واستخدام المنصة وأطلقنا اول منصة تربوية تعليمية"، معتبرة أن "التدخلات السياسية موجودة وتعرضت للظلم".

وبشأن عقد التأمين والحديث عن مبلغ 41 مليار دينار، قالت العلي بيك، "عقد التأمين الصحي موجود في دول العالم وهو عقد بين طرفين"، مضيفة "كانت في وقتها خمس وزارات متعاقدة بهذا الشأن".

ولفتت الى أن "هناك أكثر من وزارة متعاقدة مع ذات الشركة"، كاشفة "تم التصويت على الأمر في هيئة الرأي وتم اختيار العرض الأقل وهو متعدد المنافع".

وتابعت "المبلغ 41 مليارا تم ارجاعه في وقتها بعد أن فسخت العقد"، مشددة بالقول إن رئيس تحالف العزم "كان داعما لها بهذا الشأن"، مستدركة "اشتكيت عليه بعد ضغط من جهات سياسية".



