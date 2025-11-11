المالكي والخزعلي في مركز اقتراع فندق الرشيد (صور)

وقال مراسل ، ان " رئيس ائتلاف دولة القانون تنوري والأمين العام لعصائب اهل الحق وصلا، صباح اليوم الثلاثاء، الى مركز اقتراع ، للادلاء بصوتهما في التصويت العام".جاء ذلك بعد دقائق من افتتاح أبواب مراكز الاقتراع صباح اليوم، امام الناخبين في التصويت العام لانتخابات للدورة البرلمانية السادسة.