بالفيديو.. مدينة الصدر خالية من الناخبين

وقال مراسل ان " التي تعتبر مقاطعة لانتخابات 2025 بدت خالية من الناخبين ولا بواد للمشاركة في الانتخابات وفقا لتوجيهات زعيم ".وأضاف ان "مراكز الاقتراع افتتحت أبوابها الا ان المدينة بدت شبه طبيعية ولا أجواء للانتخابات فيها".