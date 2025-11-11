الصفحة الرئيسية
الخزعلي لـ السومرية: اليوم هو ترسيخ للديمقراطية وندعو العراقيين للمشاركة في الانتخابات
سياسة
2025-11-10 | 23:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
120 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اكد الأمين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيل الخزعلي، اليوم الثلاثاء، ان الانتخابات تعتبر ترسيخ للديمقراطية، داعيا العراقيين الى المشاركة الواسعة في الانتخابات.
وقال الخزعلي لـ
السومرية نيوز
، ان "المشاركة في الانتخابات هو واجبنا تجاه بلدنا
العراق
"، داعيا "العراقيين الى المشاركة في الانتخابات".
وخاطب أبناء الشعب بالقول "لا تتردوا في ان تكونوا موجودين بالانتخابات"، لافتا الى ان "اليوم فيه دلالات ونتائج كبيرة وهو ترسيخ العملية للديمقراطية".
واكد ان "الديمقراطية في العراق لم تعد ناشئة، واليوم هو بناء الدولة لمستقبل افضل".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
