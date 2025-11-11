الخزعلي لـ السومرية: اليوم هو ترسيخ للديمقراطية وندعو العراقيين للمشاركة في الانتخابات

وقال الخزعلي لـ ، ان "المشاركة في الانتخابات هو واجبنا تجاه بلدنا "، داعيا "العراقيين الى المشاركة في الانتخابات".وخاطب أبناء الشعب بالقول "لا تتردوا في ان تكونوا موجودين بالانتخابات"، لافتا الى ان "اليوم فيه دلالات ونتائج كبيرة وهو ترسيخ العملية للديمقراطية".واكد ان "الديمقراطية في العراق لم تعد ناشئة، واليوم هو بناء الدولة لمستقبل افضل".