السوداني يختار رمزية حضوره الانتخابي.. التوجه للانتخاب مصطحبا والدته (صور)

واظهرت مشاهد حصلت عليها ، وصول برفقة والدته الى مركز الاقتراع في كرادة مريم/المنطقة .ويأتي هذا الحضور بهذه الرمزية ليتماشى مع الرمزية والاستثنائية التي تتمتع بها الانتخابات الحالية، والتي اختار زعماء القوى السياسية ان يعبروا عنها كل بطريقته، حيث حضر الأسبق ورئيس الوزراء الأسبق ونوري والأمين العام لحركة عصائب اهل الحق ، بشكل مبكر الى الانتخابات ومع بدء فتح الصناديق في الساعة السابعة، في رسالة رمزية على حدة السباق.ويبدو ان رسالة اصطحاب والدته تشير الى التشجيع على الاقتراع، وهي رسالة تحفيزية للجماهير.