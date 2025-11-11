بالصور.. رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

واكد في مؤتمر صحفي خلال الادلاء بصوته ان "الانتخابات جاءت في موعدها الدستوري"، مشيرا الى انها "تجري في أجواء آمنة ومستقرة".وقال السوداني في مؤتمر صحفي حضرته ، "نبارك لابناء الشعب العراقي هذا العرس الديمقراطي"، مثمنا "دور الإعلاميين في تغطية الانتخابات".وأضاف ان "الانتخابات جاءت في موعدها الدستوري"، مشيرا الى انها "تؤكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة".وذكر ان "الانتخابات تجري في أجواء آمنة ومستقرة"، لافتا الى ان "الحكومة أولت اهتماماً كبيراً بالتداول السلمي للسلطة".وثمن السوداني "دور القوات الأمنية على دورها في تأمين الانتخابات".وبين ان "حكومتنا اولت اهتمام بتعزيز النظام الديمقراطي والتداول السلمي واجرينا انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات الاقليم واليوم بعد اجراء كافة التحضيرات للمفوضية والقوى السياسية بهدف اجراء انتخابات نزيهة"، لافتا الى "اننا حرصنا على وجود جهات ومراقبين لمتابعة هذا الحدث الديمقراطي".