السيد الحكيم: هناك إرادة جدية بتشكيل حكومة سريعا

وقال السيد ، في تصريح نشرته وتابعته ، إن "هذه الانتخابات مصيرية، وكما أن انتخابات عام 2005 أسست للديمقراطية، فإن هذه الانتخابات تؤسس لاستقرار مستدام لعشرين سنة قادمة"، معربا عن امله "من أبناء الشعب أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع للمشاركة الواسعة والفاعلة والواعية، وأن يضعوا ثقتهم بمن يستحق، للانتقال بالعراق إلى الاستقرار المستدام".وأوضح، أن "حجم المشاركة وحسن الاختيار هما اللذان سيجعلان على السكة الصحيحة، إذ إن عملية الاقتراع تستمر دقائق معدودة، ولكن نتائجها تستمر لأربع سنوات"، داعيا الشعب العراقي إلى "المشاركة بفاعلية لضمان حقوقهم".وذكر ان "هناك إرادة سياسية لدى جميع القيادات السياسية للمضيّ بسرعة في تشكيل الحكومة"، لافتا الى ان "العراق يتعافى، ومن مؤشرات التعافي التفاهم مع قوات لإنهاء مهامها في العراق، ومن مؤشرات التعافي أيضاً إنهاء مهمة (يونامي) نهاية هذا العام، ومن مؤشرات التعافي أن نتمكن من تشكيل الحكومة في فترة قصيرة، فهناك إرادة جدية للمضي في تشكيل الحكومة بسرعة".