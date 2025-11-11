بالصور والفيديو.. السّامرائي يُدلي بصوته في سامراء ويدعو إلى مشاركة واسعة في الانتخابات النيابية

وقال في تصريح بعد الادلاء بصوته تابعته ، ان "على العراقيين المشاركة الفاعلة في الانتخابات لان أصوات المواطنين مهمة"، مشددا على "ضرورة اختيار الشخص المناسب.واكد على "ضرورة المشاركة وعدم ترك المجال في عدم المشاركة"، موضحا ان "المشاركة هي التي ستختار مثلين أفضل وانسب ليكون وفق مستوى الطموح والتحديات القادمة".وبين ان "مستقبل سيكون افضل"، لافتا الى ان "هناك اطر قانونية ودستورية ونامل الالتزام بها في تشكيل الحكومة".وذكر "سنسعى مع القوى السياسية على المضي قدما في تشكيل الحكومة الدستورية والقانونية"، معربا عن امله بـ"نجاح هذه العملية الانتخابية وإعلان نتائجها وفق السياق القانوني بالسرعة الممكنة من قبل المفوضية".