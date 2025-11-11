العامري يرد على التهديدات الاقتصادية الأمريكية للعراق: إلى جهنم

وقال في مؤتمر صحفي عقده بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات وحضرته ، إن "إجراء الانتخابات انتصار كبير للعراقيين، ولدينا ثقة عالية بالمفوضية العليا للانتخابات بان تكون هذه الانتخابات متميزة عن جميع الانتخابات السابقة لحساسية الموقف".وأضاف العامري، أن "أملنا كبير بالشعب العراقي بالمشاركة الفاعلة والجادة في الانتخابات ونتمنى الفوز للجميع"، مستدركا "نامل في تشكيل الحكومة الجديدة بالسرعة الممكنة بعد الانتخابات".وفي رد على سؤال التهديدات الأمريكية "المبطنة" بفرض عقوبات اقتصادية ومالية على في حال انتخاب كتل سياسية معينة، قال العامري "الى جهنم"، مؤكدا "لم ولن نسمح لأي تدخل أجنبي في تشكيل الحكومة المقبلة".