شبل الزيدي يدلي بصوته الانتخابي (صور)

أدلى الأمين العام لكتائب الإمام ، اليوم الثلاثاء، بصوته في أحد مراكز الاقتراع خلال التصويت العام لانتخابات 2025.





وانطلقت في الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025) عملية الاقتراع العام لانتخابات 2025. ونشر مكتبه الإعلامي مجموعة من الصور، خلال توجه لمركز الاقتراع والإدلاء بصوته خلال الانتخابات.


