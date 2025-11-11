لماذا اختار ياسر أسود لينتخبه؟المصدر أوضح أن "الأسباب التي دعت السوداني لاختيار هذا المرشح بالذات، لأنه شاب تمكن من بناء نفسه بنفسه وصاحب قصة نجاح فريدة".من هو ياسر أسود؟-صاحب قصة نجاح في القطاع الخاص بعدما تمكن من إنشاء سلسلة "كهوة وكتاب" التي يرتادها المثقفون من كل مكان.-والده أحد ضحايا الارهاب فهو ابن شهيد حيث استشهد والده في تفجيرات عام 2007 .-استاذ جامعي من مواليد 1987 حاصل على شهادة من بجامعة .-لم يسبق انتمائه لأي جهة سياسية.-ينتمي للطبقة المثقفة ولديه دار نشر معروف في الوطن العربي.