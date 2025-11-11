الجامعة العربية تكشف الهدف من حضور الانتخابات العراقية

وذكر بيان للبعثة، أن "الامين العام المساعد لجامعة ورئيس بعثتها لمراقبة انتخابات السفير فائد مصطفى، التقى مع رئيس القاضي ، بمقر المفوضية".وأكد رئيس البعثة، أن "الهدف يتمثل في رصد مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعد وفرز الأصوات، ومتابعة مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة ومدى تماشيها مع المعايير الدولية".من جهته، استعرض رئيس المفوضية "مسار الانتخابات التي جرى الإعداد لها من مختلف أبعادها القانونية والفنية"، مؤكداً على أن "المفوضية قد استكملت كافة الاستعدادات اللوجستية الخاصة لتوفير أفضل الظروف لإجرائها وانجاحها، كما تم استعراض مجريات عملية الاقتراع الخاصة بيوم التصويت الخاص، مشيراً إلى أنها تمت بسلاسة ويسر".واضاف ان "رئيس بعثة التقى رئيس والمستشار الانتخابي الرئيسي ببعثة لمساعدة (UNAMI) أمير راين، حيث جرى استعراض مسار العملية الانتخابية الجارية في العراق بمختلف مراحلها وابعادها، واستمع إلى عرض وافٍ حول دور بعثة الأمم المتحدة في مختلف جوانب العملية الانتخابية".