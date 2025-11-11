الصفحة الرئيسية
سوريا توقع إعلان تعاون مع التحالف الدولي ضد "داعش"
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
بعد انتهاء الاقتراع.. السوداني: الحكومة اوفت بواحد من ابرز التزاماتها الواردة في برنامجها التنفيذي
سياسة
2025-11-11 | 10:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
438 شوهد
أكد
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قد أوفت بواحد من أبرز التزاماتها الواردة في برنامجها التنفيذي، فيما أشار الى انها التزمت بالتوقيتات الدستورية والاستحقاقات الواجبة لضمان التداول السلّمي للسلطة.
وقال
السوداني
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنه "مرّة أخرى يُنجز شعبنا العراقي الكريم، بكلّ أطيافه المتآخية، وفي كلّ ركن من أرجاء وطننا الغالي، خطوة متميّزة، يتقدّم من خلالها نحو المزيد من الاستقرار والنجاح، وترسيخ النظام الديمقراطي المُعبرّ عن إرادته الدستورية الحرّة، ورغبته في استمرار نهج بناء الدولة وتعضيد مؤسساتها".
وتابع: "ومع نجاح تنظيم الانتخابات التشريعية السادسة وتنفيذها، بآلياتها القانونية والتنفيذية، وعلى وفق دستورنا العراقي الدائم، تكون الحكومة قد أوفت بواحد من أبرز التزاماتها الواردة في برنامجها التنفيذي، فضلاً عن التزامها بالتوقيتات الدستورية والاستحقاقات الواجبة لضمان التداول السلّمي للسلطة، وعقد قرار تشكيلها بالاختيارات الحرّة للشعب العراقي".
وأكمل: "بهذه المناسبة أتقدّم بالتقدير والعرفان والثناء، إلى كلّ مواطن عراقي غيور، شارك وصاغ ثقته باختياره الوطني عبر الإدلاء بصوته في
صندوق
الاقتراع، مؤمناً بطريق الديمقراطية الصّعب، الذي دفع العراقيون من أجله التضحيات الكبرى التي لا تقيسها الأثمان".
وأستطرد بالقول: "الشّكر موصول إلى السلطتين التشريعية والقضائية، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة، بكلّ صنوفها وتشكيلاتها، وإلى
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
، والقوى السياسية الوطنية، وإلى كلّ الفعاليات الجماهيرية، والعناوين الاجتماعية، ومنظمات
المجتمع المدني
، ووسائل الإعلام والصحافة، وممثلي المنظمات الدولية، على ما قدّموه من واجب مهني، ومشاركة ودعم وإسناد، ساهم بصورة حاسمة في نجاح عملية التصويت".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
السوداني: الحكومة اوفت بالتزامها باجراء الانتخابات النيابية بموعدها الدستوري
23:55 | 2025-11-10
رسمياً.. انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية
10:00 | 2025-11-11
السوداني يؤكد لممثلي عوائل شهداء سبايكر التزام الحكومة بمتابعة شؤونهم
08:54 | 2025-10-30
السوداني يؤكد التزام الحكومة بحماية حقوق المتقاعدين
12:05 | 2025-10-02
رئيس
الوزراء
الانتخابات
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
محمد شياع السوداني
المفوضية العليا
المجتمع المدني
السومرية نيوز
شياع السوداني
رئيس الوزراء
المفوضية ال
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
سياسة
30.52%
06:01 | 2025-11-11
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
06:01 | 2025-11-11
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
محليات
25.33%
12:43 | 2025-11-09
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
12:43 | 2025-11-09
شركة روسية تعلن حالة "القوة القاهرة" على النفط العراقي.. ماذا تعني؟
اقتصاد
22.33%
11:10 | 2025-11-10
شركة روسية تعلن حالة "القوة القاهرة" على النفط العراقي.. ماذا تعني؟
11:10 | 2025-11-10
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
محليات
21.81%
13:34 | 2025-11-09
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
13:34 | 2025-11-09
المزيد
عشرين
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-10
عشرين
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-10
Live Talk
حين يلتقي الطب بالفن .. فنانة تحول ملامح الإرهاق إلى لوحات بورتريه - Live Talk - الحلقة ١٥٧ | 2025
10:30 | 2025-11-10
Live Talk
حين يلتقي الطب بالفن .. فنانة تحول ملامح الإرهاق إلى لوحات بورتريه - Live Talk - الحلقة ١٥٧ | 2025
10:30 | 2025-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
عشرين
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-10
عشرين
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-10
Live Talk
حين يلتقي الطب بالفن .. فنانة تحول ملامح الإرهاق إلى لوحات بورتريه - Live Talk - الحلقة ١٥٧ | 2025
10:30 | 2025-11-10
Live Talk
حين يلتقي الطب بالفن .. فنانة تحول ملامح الإرهاق إلى لوحات بورتريه - Live Talk - الحلقة ١٥٧ | 2025
10:30 | 2025-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
القاضي زيدان يؤكد على دور القضاء في حماية النظام الديمقراطي بالعراق
11:19 | 2025-11-11
بعد انتهاء الانتخابات.. الاطار التنسيقي يؤكد التزامه الكامل باحترام المدد الدستورية والاستحقاقات القادمة
11:11 | 2025-11-11
المفوضية تبدأ المطابقة اليدوية والإلكترونية لأوراق الاقتراع
10:55 | 2025-11-11
المفوضية تباشر بإرسال نتائج الانتخابات إلى المركز الوطني
10:28 | 2025-11-11
الشروع بعملية العدّ والفرز الإلكتروني بعد غلق صناديق الاقتراع
10:16 | 2025-11-11
السيد الصدر يخاطب "المنتفعين من الانتخابات" ويشدد: لن نسكت مستقبلاً
10:08 | 2025-11-11
