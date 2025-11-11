السيد الصدر يخاطب "المنتفعين من الانتخابات" ويشدد: لن نسكت مستقبلاً

في تدوينة على (أكس)، تابعتها ، إنه " على الرغم من أمرنا بالمقاطعة.. إلا أننا لم نحاول عرقلة العملية الانتخابية، فلسنا طلاب سلطة بل مشروع إنقاذ وطن"، مبيناً أنه "قد أغلقت أبواب التصويت من دون تعثر إلا من نقص عدد المصوتين أمام المقاطعين الذين لم يشاركوا ببيع وإعادة المجرب جزاهم اللّه خيراً".وتابع: "من هنا ستقع المسؤولية الكاملة على المنتفعين من أصوات المقترعين لإعادة العراق إلى نصابه الحقيقي وإخراجه من عنق الزجاجة كما يعبرون ومن التدخلات الخارجية من هنا وهناك، وحماية الشعب من السلاح المنفلت وحصره بيد القوات الأمنية ومنها الحشد، من دون فصائل منفلتة، ومن المخاطر الخارجية المحدقة بالوطن من دون استسلام تضيع معه حقوق الشعب والمجاهدين".وأكمل: "كما يقع على عاتقهم السعي الجدّي والحثيث إلى كشف الفساد والفاسدين وصفقات الفساد، وإلا ستكون رصاصة الرحمة بجسد الديمقراطية بل بجسد الوطن الذي تعصف به المخاطر الداخلية والخارجية مما أدت إلى ضياع الواجبات والحقوق، ولن نسكت عن ذلك مستقبلاً، فما زلنا طلاب إصلاح وإنقاذ العراق من الضياع.. والسلام ختام".