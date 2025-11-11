القاضي زيدان يؤكد على دور القضاء في حماية النظام الديمقراطي بالعراق

وذكر بيان لمكتبه، ان "شكر اعضاء والقضاة واعضاء الادعاء العام المكلفين بواجب المساهمة في نجاح انتخابات ".وقال زيدان، وفق البيان، "السادة اعضاء المجلس الافاضل، السادة القضاة واعضاء الادعاء العام المكلفين بواجب اليوم الخاص بانتخابات مجلس النواب أتقدم بالشكر والتقدير لكم جميعا على جهودكم المبذولة للإشراف على نجاح العملية الانتخابية وبالشكل الذي عزز دور القضاء في حماية النظام الديمقراطي في ".