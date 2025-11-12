السوداني: حصدنا ثمار حرصنا على إحداث الفارق في ميدان العمل

اعتبر ، الثلاثاء، أن الشعب العراقي سجل خطوة أخرى نحو حماية نظامه بتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات 55%، فيما اشار الى أنه حصد ثمار حرصه على إحداث الفارق في ميدان العمل.

وقال في تغريدة على منصة "اكس"، "يسجّل شعبنا العراقي الكريم، خطوة أخرى نحو حماية نظامه الدستوري الديمقراطي، بتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات (55%)".

‏وأضاف "هذا الأمر هو نجاح مضاف على طريق استعادة ثقة المواطن الذي وضعناه في سلم الأولويات بمنهج عمل حكومتنا".



ولفت السوداني الى أن "حرصنا على إحداث الفارق في ميدان العمل وتحقيق تطلعات المواطنين، قد حصدنا ثماره اليوم، ولله الحمد، من خلال هذه المشاركة الواعية والمسؤولة لشعبنا الكريم الذي يستحق التقدير والعرفان، وإليه يرجع كل الفضل في استمرار مسيرة العطاء، وتصاعد وتيرة الإنجاز والتطوّر والنهضة الاقتصادية في بلادنا".

وأعلنت مفوضية الانتخابات، مساء اليوم الثلاثاء، أن نسبة المشاركة بالانتخابات التي جرت اليوم بلغت 54 في المئة، فيما اشارت الى مشاركة أكثر من 12 مليون ناخب.