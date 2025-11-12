مهنئةً بالانتخابات.. الأمم المتحدة تشدد على تشكيل الحكومة "بسلمية وبالوقت المناسب"

وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، ان "الأمين العام للأمم المتحدة، هنأ شعب على إجراء الانتخابات البرلمانية يوم الثلاثاء الموافق 11 تشرين الثاني/نوفمبر، كما هنأ على جهودها لضمان الإعداد الفعال للانتخابات وإجرائها".ورحب الأمين العام في البيان الذي نشرته بـ"السير الهادئ والمنظم للانتخابات بشكل عام"، معربا عن "ثقته بأن الأطراف السياسية المعنية ستحافظ على روح السلام واحترام العملية الانتخابية ريثما يتم إعلان النتائج".وشدد غوتيريش على "أهمية أن تكون عملية تشكيل الحكومة سلمية وفي الوقت المناسب، وأن تعكس إرادة الشعب العراقي وتلبي تطلعاته نحو الاستقرار والتنمية".وأكد الأمين العام من جديد "التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في مسيرته نحو ترسيخ المكتسبات الديمقراطية وتحقيق تطلعات جميع العراقيين من أجل مستقبل سلمي ومزدهر".وأضاف البيان انه "في الوقت الذي تقترب فيه بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) من نهاية ولايتها، أعرب الأمين العام أيضا عن تقديره لشراكة البعثة الطويلة الأمد مع المؤسسات الانتخابية العراقية واختتام ما يزيد على عقدين من المساعدة الانتخابية التي قدمتها يونامي".