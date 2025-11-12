تركيا تدخل على خط "الاشتباك الكردي التركماني" في كركوك.. ومطالبات بموقف عراقي مشابه لما صدر ضد ايران

وقال المتحدث باسم ، أونجو كيجيلي، انه "لقد تابعنا عن كثب، وبالتنسيق مع مسؤولي العراقية الأحداث التي وقعت في يوم (11 تشرين الثاني)، عشية الانتخابات البرلمانية العراقية، والتي نجمت عن الأعمال الاستفزازية التي استهدفت ملصقات الجبهة العراقية".وأضاف انه "قد دعونا الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، ونتقدم بخالص التعازي ونسأل الله الرحمة لعناصر الأمن الذين فقدوا حياتهم في الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، معتبرا ان "السلام والاستقرار في كركوك، التي تمثل نموذجًا مصغرًا للتنوع الاجتماعي في ، يكتسبان أهمية أكبر خلال فترة الانتخابات".وأشار الى انه "في هذه المرحلة الحساسة، نتوقع من السلطات العراقية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلام والأمن لجميع مكونات كركوك، ونأمل أن تُستكمَل الانتخابات البرلمانية العراقية بسلام، وأن تساهم نتائجها في تعزيز وحدة العراق وسلامة أراضيه".واعتبر مراقبون ان وصف المتحدث باسم الخارجية التركية الاحداث بانها "استفزازية" للجانب التركماني، بمثابة اصطفاف علني وتدخل بالشأن العراقي، معتبرين ان ما صدر من ضد تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن الانتخابات العراقية ووصفها بالتدخل المرفوض، يجب ان ينطبق على ما صدر من المتحدث باسم الخارجية التركية أيضا.