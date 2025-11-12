المفوضية تعلن عدد الشكاوى في التصويتين الخاص والعام

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في بيان ورد لـ ، إنه "تصحيحا للمعلومة، فإن عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغت ٣٩ شكوى".وأضافت، أن "٩ شكاوى أخرى وردت في التصويت العام لغاية الان"، مشيرة الى ان "تقديم شكاوى التصويت العام سيستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم ٢٠٢٥/١١/١٢".