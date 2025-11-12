الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546806-638985343444960074.jpg
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
سياسة
2025-11-12 | 03:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
18,005 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
نقلت صفحة
صالح محمد العراقي
المعروف بـ"وزير القائد"، الناطقة باسم زعيم
التيار الوطني
السيد مقتدى الصدر
، ما وصفه بـ"عتاب محب" من
السيد الصدر
الى ممثل المرجعية العليا الشيخ
عبد المهدي الكربلائي
والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية، وذلك بعد ان بثت قناة
كربلاء
يوم امس مقطع فيديو سابق للشيخ
الكربلائي
وهو يحث على المشاركة، حيث اعتبر
الصدر
تصرف القناة "فردي"، سائلا الكربلائي عما لو "شارك بالانتخاب" ام لا، وهل انتخاب الصالحين سيضمن عدم وصول الفاسدين او تحالفه معهم؟
وقال "وزير القائد" في تدوينة ذكر انها منقولة "عن
الصدر
"، جاء فيها: "بسمه تعالى (عتب محب)، يقال أن قناة
كربلاء
قد نشرت مقطعاً للشيخ
عبد المهدي الكربلائي
يحث على المشاركة، ويبين أن المقاطعة لا تنفع في دفع الفاسدين، بل ويتبنى إنتخاب الأصلح وعدم إنتخاب الفاسدين".
وأضاف: "أقول: سماحة الشيخ، لو إنتخب (أتباعك) الصالحَ ولنقول أنهم إنتخبوا غير المجرب وتركوا إنتخاب الفاسد، فهل هذا يعني تشكيل حكومة صالحة!!؟"، شيخنا هل نسيت نفوذ الدولة العميقة الفاسدة وتسلطهم على مفاصل الإنتخابات، مما يعني أن فوز الصالح سيكون مستبعداً".
وتابع أنه "لو أن الصالح قد حصل على بعض (الكراسي) في
مجلس النواب
، ألا يضطر ذلك الصالح إلى التحالف فيما بعد مع الفاسدين!؟؟ ومع الوجوه القديمة والمجربة التي نهت مرجعيتنا عن إعادة تدويرهم!!؟.. لكي يتم تشكيل الحكومة وتقسيم الكعكة بينهم مرة اخرى وسينال الصالح من (كوفيد الفساد) جرثومة قد لا يكون معها صالحاً مستقبلاً !!؟؟".
وأشار الى ان "سماحة الشيخ، قد يكون كلامك الذي بثّ على (قناة كربلاء) قديماً ولعلك لم تذهب إلى صناديق الإقتراع هذا العام ولم تدلِ بصوتك، فهل هذا كافٍ وواضح لأتباعك كي لا يذهبوا إلى الإقتراع!!؟"، مبينا ان "سماحة الشيخ، كنا وما زلنا ننتظر منك الأفضل لإنقاذ
العراق
من أنياب الفاسدين.. وتطهير المذهب
العظيم
من سوسة الفاسدين، فمهما إنتخب الناخب من صالح أو أصلح ومهما دفع الأفسد بالفاسد فإن السيناريو واضح وجلي: عودة الصماخات إلى السلطة".
وتابع: "لكنك لو لم تشاركهم فقد أبرأت ذمتك أمام الله ورسوله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بل وأبرأت ذمتك أمام المرجعية دام ظلها.. بل وأمام شعبك، ولكن فات الأوان حتى وإن عاقبت تلك القناة على تصرفها الفردي فقد هيمن من هيمن وتسلط من تسلط وعاد السلاح منفلتاً وعادت المليشيات تتقاسم السلطة وعاد الفساد ينخر في جسد الوطن وعاد الجميع ليشارك في حماية صفقات الفسـاد والفاسدين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
السيد الصدر يحدد 6 خطوات عاجلة تجاه شحة المياه-عاجل
04:15 | 2025-09-17
القسام تنهي لغز "محمد الضيف": صور القائد الغامض تُنشر لأول مرة (شاهد)
03:12 | 2025-08-31
السيد الصدر يتبرأ من 15 صدريا رشحوا للانتخابات "ويغضب" من المنتمين لصادقون ودولة القانون
05:47 | 2025-08-21
السيد الصدر محذرا من تلوث المياه: اتركوا المهاترات السياسية ونشر الأكاذيب
04:34 | 2025-09-05
عبد المهدي
الكربلائي
الصدر
عبد المهدي الكربلائي
السيد مقتدى الصدر
صالح محمد العراقي
التيار الوطني
السومرية نيوز
محمد العراقي
مقتدى الصدر
مجلس النواب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
سياسة
29.94%
03:38 | 2025-11-12
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
03:38 | 2025-11-12
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
محليات
28.5%
13:21 | 2025-11-11
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
13:21 | 2025-11-11
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
سياسة
22.75%
06:01 | 2025-11-11
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
06:01 | 2025-11-11
محافظة عراقية تعطل الدوام ليوم الخميس المقبل
محليات
18.81%
10:18 | 2025-11-11
محافظة عراقية تعطل الدوام ليوم الخميس المقبل
10:18 | 2025-11-11
المزيد
اخترنا لك
بالأرقام.. تحديث جديد من المفوضية لنسب المشاركين في الانتخابات
06:37 | 2025-11-12
مفوضية الانتخابات تجدد التأكيد: سنعلن النتائج الأولية مساء اليوم
06:24 | 2025-11-12
الخروقات والايجابيات.. شبكات مراقبة الانتخابات تكشف تقريرها عن يوم التصويت العام
04:40 | 2025-11-12
المفوضية تعلن عدد الشكاوى في التصويتين الخاص والعام
02:46 | 2025-11-12
السوداني يحصد "إعادة ثقة المواطن بالسياسة": المشاركة الأعلى منذ عقد.. وثلث المشاركين جاءوا من "الأغلبية الصامتة"
02:41 | 2025-11-12
المفوضية: أصوات المرشح المستبعد ستحجب عنه وعن حزبه
02:25 | 2025-11-12
