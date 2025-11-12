العراق يعلن تضامنه مع تركيا إثرَ حادثِ سقوطِ طائرةِ الشحن العسكريّةِ

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "تُعربُ عن خالص تعازي جمهورية إلى جمهورية تُركيّا الصديقة، إثرَ حادثِ سقوطِ طائرةِ الشحن العسكريّةِ التركية المنكوبة، التي كان على متنِها عشرونَ فرداً، بمن فيهم طاقمُ الطائرة، وذلك على الحدودِ بين أذربيجان وجورجيا"وأعربت الوزارة "عن تضامن جمهورية العِراق مع حُكومة وشَعبِ جمهورية في هذا الحادثِ الأليم، وتُقدم خالصَ المواساةِ لذوي الضحايا".