الآن.. المفوضية تباشر بإعلان النتائج الأولية للفائزين بانتخابات مجلس النواب

جاء ذلك بعد 24 ساعة من انتهاء الاقتراع العام الذي اجري يوم امس الثلاثاء والاقتراع الخاص الذي اجري يوم الاحد الماضي لانتخابات 2025.وبلغ عدد ناخبي التصويت العام 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة.كما بلغ عدد المشمولين بالتصويت الخاص 1,313,859 ناخباً عسكرياً، أما عدد مراكز الاقتراع فهي 809 مراكز فيما كان عدد محطات الاقتراع 4501 محطة.وبلغت مراكز الاقتراع للنازحين 26 ألفاً و538 ناخباً في 27 مركزاً انتخابياً تضم 97 محطة انتخابية خاصة.