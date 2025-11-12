الصفحة الرئيسية
السوداني: حصدنا ثمار حرصنا على إحداث الفارق في ميدان العمل
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546868-638985626976490929.jpg
الآن.. المفوضية تباشر بإعلان النتائج الأولية للفائزين بانتخابات مجلس النواب
سياسة
2025-11-12 | 11:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,817 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
باشرت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، بإعلان النتائج الأولية للفائزين بانتخابات
مجلس النواب
.
جاء ذلك بعد 24 ساعة من انتهاء الاقتراع العام الذي اجري يوم امس الثلاثاء والاقتراع الخاص الذي اجري يوم الاحد الماضي لانتخابات
مجلس النواب العراقي
2025.
وبلغ عدد ناخبي التصويت العام 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة.
كما بلغ عدد المشمولين بالتصويت الخاص 1,313,859 ناخباً عسكرياً، أما عدد مراكز الاقتراع فهي 809 مراكز فيما كان عدد محطات الاقتراع 4501 محطة.
وبلغت مراكز الاقتراع للنازحين 26 ألفاً و538 ناخباً في 27 مركزاً انتخابياً تضم 97 محطة انتخابية خاصة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
المفوضية
انتخابات
مجلس النواب العراقي
السومرية نيوز
مجلس النواب
سومرية نيوز
السومرية
مجلس ال
العراق
سومر
+A
-A
