السوداني: ائتلافنا أولاً وسنراعي مصالح الكل حتى من اختار المقاطعة

أكد ، الأربعاء، أن ائتلافه الإعمار والتنمية أولاً في الانتخابات البرلمانية، فيما كشف أنه سيراعي مصالح الكل حتى من اختار المقاطعة.

وقال في كلمة له، "نشكر على ما بذلته من جهود لإنجاح العملية الانتخابية".

وأضاف "سنراعي مصالح الكل حتى من اختار المقاطعة، للجميع وسيظل للجميع"، معربا عن شكره إلى المرجعية الدينية الرشيدة.

ودعا السوداني الجميع إلى جعل مصلحة البلد هي العليا واحترام إرادة الناخبين، مضيفا "المرحلة المقبلة تستهدف بلورة حكومة جديدة قادرة على تمثيل البرامج".

وأعلنت مفوضية الانتخابات، مساء اليوم الأربعاء، نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الثلاثاء في بغداد والمحافظات تصدرها ائتلاف الإعمار والتنمية.