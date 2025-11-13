المرشحون الذين حصلوا على صوت واحد فقط خلال الانتخابات

وتكررت هذه النتيجة (1 صوت) لعدد كبير من المرشحين، خاصة في محافظتي والبصرة والقادسية، ضمن تحالفات مختلفة، ومن الأمثلة التي سجلت صوتاً واحداً أيضاً:المرشح (الاسم كاملاً)ليث عماد عبدالستار سلمان المشكورصفا عباس ناصر حسين الكماليفردوس طاهر عبيد مطلك الكناصزهراء محمود خضير محمودبدور سعد العبدهللاحازم محمد عليوي البهادلياطياف باسم جودة لعيبيزينب عبدالرحيم سالم سالم الزهيريمحسن سالم محمد الباهليداليا عباس مطلك داود الداودسبا حسام الدين عبدالعزيز العلي الخالديوائل حماد ابراهيم مهناصبا علي كريم مفتاحصفا رعد مبدر جاسم الحويصلغسان حميد دوهان فرحان المعمورياسماء خميس صالح فرج المحمديمحمد عبدالقادر صالح قدوريخضير زغير عبيد المياحيشيماء صباح عناد صابط ال حريشانتصار حمادهابراهيمعلي محمد خليف حسنادهام رجب عواد احمد العكيدي