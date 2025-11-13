بينها يخص معالجة المناطق السكنية.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء اليوم

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ، ترأس الجلسة الاعتيادية الـ45 لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".ففي مجال تنظيم المناطق السكنية، أقر المجلس "معالجة أوضاع شاغلي ومستغلي الأراضي في حي المصطفى، بمنطقة السريدات في العاصمة بغداد، والمتعارضة مع مسار مشروع الطريق الرابط بين سريع محمد القاسم وطريق كركوك- بغداد، مروراً بحي البساتين، إضافة الى اعتماد توصيات ومحاضر اللجنة المؤلفة في هذا الخصوص، واستكمال اجراءات تغيير جنس الارض والافراز والتمليك واصدار السندات والاجراءات الادارية والقانونية المتعلقة بها كافة، على أن تتولى وزارة الاعمار والإسكان مد الخدمات الى جزء القطعة المعينة في منطقة بوب الشام (الماء، المجاري، الطرق والكهرباء)".ووافق مجلس الوزراء على "استثناء استثمار مقدار (10%) المبينة في كتابه في (1 أيلول 2025)، وضمها الى مشروع (إسكان منسوبي شبكة الاعلام العراقي) واستثمارها استثناءً من شروط المزايدة العلنية، وفق قرار المجلس 245 لسنة 2019 المعدل، بالقرار 23374 لسنة 2023".كما جرت الموافقة على " التعديل الاول لقانون تنظيم الوكالة التجارية (79 لسنة 2017)، الذي دققه مجلس الدولة، واحالته الى استناداً الى أحكام الدستور".وفي ملف تقييم العراقي، وافق مجلس الوزراء على "التعاقد مع شركة متخصصة لغرض اجراء التقييم لواقع سلطة الطيران المدني، وتتعاقد سلطة الطيران المدني لاحقاً مع الاستشاري نفسه لغرض استكمال المتطلبات الواردة في تقرير التقييم آنفاً".وفي مجال حماية المنتجات الوطنية العراقية، ووفقاً لتطبيقات القانون رقم (11 لسنة 2011) المعدّل، أقر مجلس الوزراء "فرض رسم كمركي على وحدة قياس المنتج المستورد من معجون الطماطة بنسبة (25%)، ولمدة 4 سنوات دون تخفيض، على أن ينفذ هذا القرار بعد 4 أشهر من تاريخ إصداره".وصوت المجلس على "تضمين وثيقة جديدة بالإيداع بشأن القانون (20 لسنة 2024)، قانون انضمام الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون، وزيوت المائدة لعام 2015، استناداً الى أحكام المادة 29 من الاتفاق الدولي المعني، المصادق عليه بموجب القانون آنفاً".وضمن جهود الحكومة في متابعة استكمال المشاريع المتلكئة، تابع المجلس سير تنفيذ المشاريع المدرجة على جدول الاعمال، واتخذ الاجراءات التالية:1-استحداث مكوّنات إضافية وزيادة الكلف ومقدار الاحتياط في مشروع مجاري ، واضافة شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي ومحطة رفع اضافية، وتجهيز وتنفيذ شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي لحي المرحلة الثانية بمحافظة .2-زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع تأهيل مولدتين في مشروع ماء الكرخ.3-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية للمشروع الرئيس، (إنشاء أبنية مديريات شرطة في (ناحية الشورة، وقضاء البعاج) في نينوى.4-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروعات في ، منها إنشاء مخازن لمديرية تربية نينوى في أقضية (الموصل، تلعفر)، وإنشاء أبنية مديريات شرطة في (ناحية الشورة، وقضاء البعّاج، وتشييد مركز شرطة بناحية القحطانية، ومشروع إعادة إنشاء بناية قيادة شرطة نينوى.5-زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع مجاري بمحافظة ديالى.6-زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية للمرحلة الثانية من مشروع جسر الكارضية في الكوت بمحافظة واسط".