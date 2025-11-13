إيران تهنئ العراق بنجاح الانتخابات

وقال ، مستشار قائد الإسلامية في الشؤون الدولية، في رسالة هنّأ فيها الحكومة والشعب العراقي بمناسبة النجاح في إجراء الانتخابات: "أقدّم خالص التهاني إلى الشعب العراقي الصبور والشجاع والمقاوم على هذا النصر الكبير وغير المسبوق في تقرير مصير بلادهم، ومشاركتهم الفاعلة في رسم مستقبل المنطقة".واضاف أن " يُعدّ واحداً من أهمّ وأقوى البلدان العربية والإسلامية، وهو أرض تمتد جذورها الحضارية لأكثر من خمسة آلاف عام، ويُعدّ من مؤسسي الحضارة الإنسانية، فقد كانت حضارة السومريين المجيدة التي على هذه الأرض من أوائل مظاهر الحضارة البشرية في التاريخ".وتابع: "لقد أدّى الشعب العراقي دوراً بارزاً في ازدهار الحضارة الإسلامية، وعلى مدى قرون طويلة، كان هذا البلد واحداً من أكبر المراكز العلمية في العالم الإسلامي. ومنذ فجر وحتى اليوم، ظلّ الشعب العراقي من الموالين والمحبين لأهل البيت عليهم السلام، وقد قدّم في سبيلهم تضحيات جمّة".واكمل: "واليوم، فإنّ وجود المراقد الطاهرة للأئمة الأطهار عليهم السلام في هذه الأرض يجسّد عمق الإيمان والارتباط الروحي لشعب العراق، وإنّ الإنصاف يقتضي القول إنّ جميع مكوّنات الشعب العراقي من شيعة وسنّة وأكراد يولون اهتماماً خاصاً بصون حرمة أهل البيت عليهم السلام".واستدرك بالقول: "لقد أثبت الشعب العراقي النبيل مرة أخرى أنّه الوريث الحقيقي لتلك الحضارة العريقة وذلك الإيمان المتجذّر. وإنّ إقامة انتخابات حماسية نزيهة وهادئة في الأيام الأخيرة تمثّل رمزاً للنضج السياسي والاجتماعي للشعب العراقي، ولا شكّ أنّها تُعدّ نموذجاً قيّماً بين دول المنطقة".وأضاف: "ونأمل أن تكون هذه الانتخابات التاريخية، التي كانت فريدة من نوعها في العراق، رسالة واضحة لأعداء الشعب العراقي، مفادها أنّ أيّ قوة أجنبية لا يمكنها التدخّل في تقرير مصير هذا البلد الكبير والمهم".واشار إلى أن "العلاقات بين والعراق قائمة على أسس راسخة من المشتركات التاريخية والثقافية والدينية والحضارية، وهي مشتركات لا نظير لها بين أيّ بلدين آخرين في المنطقة. ولا شكّ أنّ مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً ينتظر التعاون بين هذين الشعبين الشقيقين".