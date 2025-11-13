الصفحة الرئيسية
إيران تهنئ العراق بنجاح الانتخابات
سياسة
2025-11-13 | 13:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
87 شوهد
قدمت الحكومة الإيرانية، اليوم الخميس، التهاني للشعب العراقي بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية، فيما أكدت أن
العراق
يُعدّ واحداً من أهمّ وأقوى البلدان العربية والإسلامية، وهو أرض تمتد جذورها الحضارية لأكثر من خمسة آلاف عام.
وقال
علي أكبر ولايتي
، مستشار قائد
الثورة
الإسلامية في الشؤون الدولية، في رسالة هنّأ فيها الحكومة والشعب العراقي بمناسبة النجاح في إجراء الانتخابات: "أقدّم خالص التهاني إلى الشعب العراقي الصبور والشجاع والمقاوم على هذا النصر الكبير وغير المسبوق في تقرير مصير بلادهم، ومشاركتهم الفاعلة في رسم مستقبل المنطقة".
واضاف أن "
العراق
يُعدّ واحداً من أهمّ وأقوى البلدان العربية والإسلامية، وهو أرض تمتد جذورها الحضارية لأكثر من خمسة آلاف عام، ويُعدّ من مؤسسي الحضارة الإنسانية، فقد كانت حضارة السومريين المجيدة التي
نشأت
على هذه الأرض من أوائل مظاهر الحضارة البشرية في التاريخ".
وتابع: "لقد أدّى الشعب العراقي دوراً بارزاً في ازدهار الحضارة الإسلامية، وعلى مدى قرون طويلة، كان هذا البلد واحداً من أكبر المراكز العلمية في العالم الإسلامي. ومنذ فجر
الإسلام
وحتى اليوم، ظلّ الشعب العراقي من الموالين والمحبين لأهل البيت عليهم السلام، وقد قدّم في سبيلهم تضحيات جمّة".
واكمل: "واليوم، فإنّ وجود المراقد الطاهرة للأئمة الأطهار عليهم السلام في هذه الأرض
المباركة
يجسّد عمق الإيمان والارتباط الروحي لشعب العراق، وإنّ الإنصاف يقتضي القول إنّ جميع مكوّنات الشعب العراقي من شيعة وسنّة وأكراد يولون اهتماماً خاصاً بصون حرمة أهل البيت عليهم السلام".
واستدرك بالقول: "لقد أثبت الشعب العراقي النبيل مرة أخرى أنّه الوريث الحقيقي لتلك الحضارة العريقة وذلك الإيمان المتجذّر. وإنّ إقامة انتخابات حماسية نزيهة وهادئة في الأيام الأخيرة تمثّل رمزاً للنضج السياسي والاجتماعي للشعب العراقي، ولا شكّ أنّها تُعدّ نموذجاً قيّماً بين دول المنطقة".
وأضاف: "ونأمل أن تكون هذه الانتخابات التاريخية، التي كانت فريدة من نوعها في العراق، رسالة واضحة لأعداء الشعب العراقي، مفادها أنّ أيّ قوة أجنبية لا يمكنها التدخّل في تقرير مصير هذا البلد الكبير والمهم".
واشار إلى أن "العلاقات بين
إيران
والعراق قائمة على أسس راسخة من المشتركات التاريخية والثقافية والدينية والحضارية، وهي مشتركات لا نظير لها بين أيّ بلدين آخرين في المنطقة. ولا شكّ أنّ مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً ينتظر التعاون بين هذين الشعبين الشقيقين".
ايران
العراق
الانتخابات
علي أكبر ولايتي
المباركة
الإسلام
الثورة
إيران
رانية
مبارك
عطلة في هذه المحافظات غدا
محليات
37.28%
09:12 | 2025-11-12
عطلة في هذه المحافظات غدا
09:12 | 2025-11-12
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
سياسة
24.69%
03:38 | 2025-11-12
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
03:38 | 2025-11-12
بينها بغداد.. المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس
محليات
22.75%
15:50 | 2025-11-12
بينها بغداد.. المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس
15:50 | 2025-11-12
السومرية نيوز تنشر أصوات المرشحين في الانتخابات.. السوداني يتصدر بغداد
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
15.28%
14:18 | 2025-11-12
السومرية نيوز تنشر أصوات المرشحين في الانتخابات.. السوداني يتصدر بغداد
14:18 | 2025-11-12
