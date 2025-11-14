الرئيس الايراني يهنئ السوداني بالفوز بالمرتبة الاولى في الانتخابات

وذكر لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس تلقى، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، قدّم فيه التهنئة للعراق، حكومةً وشعباً، بمناسبة نجاح الانتخابات التشريعية السادسة في ، لتأتي نتائجها المعبِّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".وبحسب البيان، بارك بزشكيان "الفوز الذي حققه وائتلافه السياسي (الإعمار والتنمية) بحلوله أولاً في نتائج التصويت على المستوى الوطني، متمنياً للشعب العراقي المضيَّ في مسيرة البناء الديمقراطي، وتحقيق الشاملة".وشهد الاتصال "استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، بما يسهم في تدعيم الاستقرار بالمنطقة، ويصبُّ في مصلحة الشعبين العراقي والإيراني".