العراق يشكر الأمم المتحدة على مواكبتها العملية الانتخابية: مستمرون بالتعاون

وذكر بيان للوزارة، "تعرب وزارةُ الخارجيّةِ عن بالغ شكرِها وتقديرِها للتهنئة التي وجّهها الأمينُ العامُّ للأمم المتحدة، ، بمناسبة نجاحِ الانتخاباتِ البرلمانيّةِ في لعام 2025، وما عبّر عنه من دعمٍ لمسار الديمقراطية وترسيخِ الاستقرار في البلاد".وأضاف البيان، "كما تتقدّم الوزارة بالشكرِ والتقديرِ إلى المبعوثِ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق ورئيسِ بعثةِ لمساعدة العراق (يونامي)، محمد الحسان، على دورِه الداعم في مواكبة العملية الانتخابية، مشيدة بالجهودِ القيّمة التي اضطلعت بها بعثةُ الأمم المتحدة في العراق، بما أسهم في تعزيز شفافيّة العملية الانتخابية وتنظيمها بنجاح وفق المعايير الدولية".وأكدت الوزارة، "استمرارَ تعاونِ العراقِ مع منظمةِ الأمم المتحدة ومؤسساتِها، دعماً لأهدافِ الاستقرار والتنمية وترسيخِ الممارساتِ الديمقراطية في العراق".