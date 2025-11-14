السامرائي يؤكد أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تمثل تطلعات العراقيين

وذكر التخالف في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، استقبل في مكتبه ببغداد، رئيس آغا، حيث جرى بحث مستجدات المشهد السياسي وأهمية تنسيق الجهود بين القوى الوطنية خلال المرحلة المقبلة".وأكد السّامرائي خلال اللقاء "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قوية ومعبّرة بشكل حقيقي عن تطلعات الشعب العراقي، وقادرة على مواجهة التحديات الراهنة ووضع مسار واضح للإصلاح والتنمية"، مشيراً إلى "أهمية وتوحيد الرؤى بين جميع المكونات لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد".