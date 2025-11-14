السامرائي يبحث مع الفائزين بالانتخابات من "العزم والتفوق" المرحلة التشريعية الجديدة

وذكر بيان للتحالف، ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي عقد اجتماعاً مع الفائزين في الانتخابات للدورة البرلمانية السادسة عن تحالف العزم وتحالف التفوق، مقدّماً في مستهل اللقاء تهانيه لهم على فوزهم المستحق، ومثمّناً ثقة الجماهير التي أولتهم مسؤولية تمثيل محافظاتهم ومناطقهم في المرحلة المقبلة".وتابع البيان، انه "جرى خلال الاجتماع بحث أولويات العمل النيابي والملفات التشريعية والرقابية التي سيتم التركيز عليها منذ الأيام الأولى لانعقاد المجلس الجديد، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالبرامج الانتخابية التي طُرحت خلال الحملة، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تنفيذها بما يحقق تطلعات المواطنين".وأكد السّامرائي أنّ "نجاح الفائزين مسؤولية كبيرة تستوجب توحيد المواقف داخل المجلس، وتقديم نموذج وطني مسؤول يعكس إرادة العراقيين في الإصلاح وتحسين الخدمات وتعزيز مسار الدولة".