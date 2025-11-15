حمودي للسفير الإيراني: الانتخابات شكّلت محطة وطنية مهمة

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، ، السفيرَ الإيراني لدى آل صادق، الذي قدّم تهاني بلاده إلى الشعب العراقي بمناسبة نجاح العملية الانتخابية، مشيدًا بالأجواء الآمنة والتنظيم العالي، والمشاركة الواسعة".

وأكد آل صادق أنّ "نجاح الانتخابات يمثّل خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ المسار الديمقراطي في العراق"، مشيرًا إلى أن الأجواء التي جرت فيها الانتخابات تعكس قدرة على إدارة استحقاقاتها الدستورية بكفاءة ومسؤولية.



من جانبه، أكد ، أن "الانتخابات شكّلت محطة وطنية مهمة جسّد فيها العراقيون إرادتهم الحرة، ومدى وعيهم باهمية الانتخابات في تصحيح الواقع والتغيير وبناء المستقبل الافضل"، منوهاً إلى ان ذلك سينعكس إيجاباً على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الجارين.