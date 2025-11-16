السوداني يوجّه بتسهيل دخول الجماهير الإماراتية إلى البصرة لحضور مواجهة الحسم

لرئيس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "وجّه الجهات المعنية والمختصة بتسهيل دخول المشجعين الإماراتيين الى لحضور مباراة المنتخبين العراقي والإماراتي، التي ستقام على ملعب جذع النخلة بمحافظة ، بعد غد الثلاثاء، ضمن الملحق النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026".ودعا روابط الجماهير الرياضية العراقية الى الترحيب بأشقائهم الإماراتيين بروح الأخوة والمحبة، وأن يكون حضورهم مناسبة لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وإظهار الصورة الحقيقية عن كرم العراقيين وضيافتهم وحسن تعاملهم، وكذلك التشجيع بالروح الرياضية المعهودة.