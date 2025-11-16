الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن إسقاط 36 طائرة أوكرانية فوق أراضيها
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547135-638988794321669985.jpeg
السوداني يوجّه بتسهيل دخول الجماهير الإماراتية إلى البصرة لحضور مواجهة الحسم
سياسة
2025-11-16 | 03:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
439 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
وجّه رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الأحد، الجهات المعنية بتسهيل دخول المشجعين الإماراتيين إلى
العراق
لحضور مباراة المنتخبين العراقي والإماراتي، المقررة بعد غد الثلاثاء على ملعب جذع النخلة في
محافظة البصرة
، ضمن الملحق النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "وجّه الجهات المعنية والمختصة بتسهيل دخول المشجعين الإماراتيين الى
العراق
لحضور مباراة المنتخبين العراقي والإماراتي، التي ستقام على ملعب جذع النخلة بمحافظة
البصرة
، بعد غد الثلاثاء، ضمن الملحق النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026".
ودعا
السوداني
روابط الجماهير الرياضية العراقية الى الترحيب بأشقائهم الإماراتيين بروح الأخوة والمحبة، وأن يكون حضورهم مناسبة لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وإظهار الصورة الحقيقية عن كرم العراقيين وضيافتهم وحسن تعاملهم، وكذلك التشجيع بالروح الرياضية المعهودة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
