الأعرجي يترأس اجتماعا لرؤساء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية العاملة في العراق

وبحسب بيان ، يأتي الاجتماع الذي احتضنته ، لمناقشة مضامين ورؤى إستراتيجية العراقي والمعنونة " أولاً".وعرض خلال الاجتماع، أبرز معطيات إستراتيجية الأمن الوطني وأبعادها ورؤية العراق حول وعلى جميع الصعد، لاسيما التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي لتحديات المناخ والشراكات الاقتصادية والأمنية .وبحسب البيان، شهد الاجتماع، تفاعلا كبيرا مع ما تم طرحه حول مضامين الإستراتيجية، كما أجاب الأعرجي على محاور الاجتماع التي طرحها المشاركون الدوليون، كما أشار إلى مستوى الاستقرار السياسي في العراق ونجاح الانتخابات التشريعية السادسة، إلى جانب عرض أبرز تحديات ملف مخيم السوري .وقدم الأعرجي، الشكر للمشاركين في الاجتماع، مثمناً دور العراقية في التعاطي مع ملف العلاقات الخارجية وفق رؤية الانفتاح والشراكة والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين التي تبنتها .