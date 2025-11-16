الجنابي: نتائج الانتخابات فرضت على القوى السياسية التزامات جديدة أمام جمهورها

وقال للحزب في بيان ورد لـ ، ان " التشريع الوطني النائب استقبل وفد من الأميركي برئاسة تيلور في إطار اللقاءات التي يجريها الحزب بعد إنجاز العملية الانتخابية وما خلّفته من مسؤوليات وطنية تستدعي تحركاً سريعاً نحو تشكيل حكومة قادرة على إدارة المرحلة"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث مسارات الاستقرار السياسي والاقتصادي وموقع في ظل المتغيرات الإقليمية، فضلاً عن أهمية الانتقال من مرحلة التنافس الانتخابي إلى مرحلة العمل وترتيب الأولويات الوطنية وفق رؤية واضحة تُعيد للدولة حضورها وهيبتها".وأكد الجنابي أن "نتائج الانتخابات فرضت على القوى السياسية التزامات جديدة أمام جمهورها، وأن التأخير في تشكيل الحكومة سينعكس سلباً على الأداء العام للدولة ويُعمّق الفجوات التي يعاني منها المواطن"، مشددا "على ضرورة بناء تفاهمات مسؤولة تُسرّع ولادة حكومة قوية، مستقلة بقرارها، وقادرة على تنفيذ برنامج واقعي يلبي احتياجات الناس".كما شدّد على "أهمية التعاون المهني مع المؤسسات الدولية بما يعزز قدرات العراق في مجالات الاقتصاد والطاقة والحكم ، شرط أن يبقى القرار الوطني مستقل ومحصن عن أي تأثير خارجي".من جانبها، أكدت تيلور "دعم المجلس الأطلسي للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار واستعداده لتوسيع برامج التعاون والبحث المشترك خاصة في الملفات الاقتصادية والإدارية التي تشكل أولوية للمرحلة المقبلة".