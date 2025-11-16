الجنابي: نتائج الانتخابات فرضت على القوى السياسية التزامات جديدة أمام جمهورها

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مفاجأة مدوية.. غياب مصر عن جوائز كاف 2025
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547161-638989001937742040.jpeg
الجنابي: نتائج الانتخابات فرضت على القوى السياسية التزامات جديدة أمام جمهورها
سياسة
2025-11-16 | 09:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
155 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اكد
رئيس حزب
التشريع الوطني النائب
زياد الجنابي
، اليوم الاحد، ان نتائج الانتخابات فرضت على القوى السياسية التزامات جديدة أمام جمهورها، فيما أشار الى ان التأخير في تشكيل الحكومة سينعكس سلباً على الأداء العام للدولة.
وقال
المكتب الإعلامي
للحزب في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "
رئيس حزب
التشريع الوطني النائب
زياد الجنابي
استقبل وفد من
المجلس الأطلسي
الأميركي برئاسة
فيكتوريا
تيلور في إطار اللقاءات التي يجريها الحزب بعد إنجاز العملية الانتخابية وما خلّفته من مسؤوليات وطنية تستدعي تحركاً سريعاً نحو تشكيل حكومة قادرة على إدارة المرحلة"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث مسارات الاستقرار السياسي والاقتصادي وموقع
العراق
في ظل المتغيرات الإقليمية، فضلاً عن أهمية الانتقال من مرحلة التنافس الانتخابي إلى مرحلة العمل وترتيب الأولويات الوطنية وفق رؤية واضحة تُعيد للدولة حضورها وهيبتها".
وأكد الجنابي أن "نتائج الانتخابات فرضت على القوى السياسية التزامات جديدة أمام جمهورها، وأن التأخير في تشكيل الحكومة سينعكس سلباً على الأداء العام للدولة ويُعمّق الفجوات التي يعاني منها المواطن"، مشددا "على ضرورة بناء تفاهمات مسؤولة تُسرّع ولادة حكومة قوية، مستقلة بقرارها، وقادرة على تنفيذ برنامج واقعي يلبي احتياجات الناس".
كما شدّد على "أهمية التعاون المهني مع المؤسسات الدولية بما يعزز قدرات العراق في مجالات الاقتصاد والطاقة والحكم
الرشيد
، شرط أن يبقى القرار الوطني مستقل ومحصن عن أي تأثير خارجي".
من جانبها، أكدت تيلور "دعم المجلس الأطلسي للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار واستعداده لتوسيع برامج التعاون والبحث المشترك خاصة في الملفات الاقتصادية والإدارية التي تشكل أولوية للمرحلة المقبلة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
رئيس القضاء يوجه دعوة للقوى السياسية بشأن الانتخابات
11:29 | 2025-10-10
السامرائي يدعو القوى السياسية الى الوفاء بالوعود التي قدمتها للناس
13:00 | 2025-11-11
شيوخ ووجهاء قضاء المدائن يعلنون دعمهم الكامل للنائب زياد الجنابي في الانتخابات المقبلة
16:12 | 2025-11-07
رئيس ديوان الوقف السني للقوى السياسية: اتيحوا لنا المجال لنؤدي الرسالة بحرية واستقلال
08:42 | 2025-09-22
الجنابي
اميركية
المكتب الإعلامي
المجلس الأطلسي
السومرية نيوز
زياد الجنابي
مكتب الإعلام
سومرية نيوز
السومرية
فيكتوريا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء موجة الأمطار
محليات
34.25%
06:32 | 2025-11-15
الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء موجة الأمطار
06:32 | 2025-11-15
السماء تغيث العراق وترفع منسوب المياه في دجلة
ترندات
30.87%
06:33 | 2025-11-15
السماء تغيث العراق وترفع منسوب المياه في دجلة
06:33 | 2025-11-15
العراق يترقب "حالة مطرية ثقيلة" خلال ساعات.. مياه تعادل نصف الخزين المائي حاليًا!
محليات
18.32%
04:39 | 2025-11-15
العراق يترقب "حالة مطرية ثقيلة" خلال ساعات.. مياه تعادل نصف الخزين المائي حاليًا!
04:39 | 2025-11-15
فنان شهير واحد أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس" يتعرض لحادث مروع
فن وثقافة
16.55%
00:58 | 2025-11-15
فنان شهير واحد أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس" يتعرض لحادث مروع
00:58 | 2025-11-15
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-16
Live Talk
توعية هندسية في مجال البناء - Live Talk - الحلقة ١٦٠ | 2025
10:30 | 2025-11-16
Live Talk
توعية هندسية في مجال البناء - Live Talk - الحلقة ١٦٠ | 2025
10:30 | 2025-11-16
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-16
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-16
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-15
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-16
Live Talk
توعية هندسية في مجال البناء - Live Talk - الحلقة ١٦٠ | 2025
10:30 | 2025-11-16
Live Talk
توعية هندسية في مجال البناء - Live Talk - الحلقة ١٦٠ | 2025
10:30 | 2025-11-16
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-16
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-16
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-15
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
اخترنا لك
السوشال ميديا يعج بأسماء افتراضية لمنصب رئيس الوزراء ولا صحة لها
13:28 | 2025-11-16
الأعرجي يترأس اجتماعا لرؤساء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية العاملة في العراق
05:37 | 2025-11-16
السوداني يوجّه بتسهيل دخول الجماهير الإماراتية إلى البصرة لحضور مواجهة الحسم
03:40 | 2025-11-16
حمودي للسفير الإيراني: الانتخابات شكّلت محطة وطنية مهمة
12:26 | 2025-11-15
رئيس القضاء يستقبل طالباني.. تأكيد ضرورة الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية
10:54 | 2025-11-15
العملية الانتخابية "الآمنة".. 6 هجمات مسلحة على مراكز اقتراع و8 قتلى ومصابين بـ"السلاح الحزبي"
03:14 | 2025-11-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.