السامرائي والسيد الحكيم يؤكدان ضرورة تشكيل حكومة وطنية جامعة

وقال اعلام تحالف العزم في بيان، " التقى رئيس تحالف العزم المهندس مثنّى السّامرائي، اليوم، رئيس تيار الحكمة الوطني سماحة ، حيث جرى تبادل التهاني بمناسبة الفوز في الانتخابات البرلمانية للدورة السادسة، وبحث استحقاقات المرحلة الحالية والمقبلة وما تتطلبه من تواصل وتفاهم بين القوى السياسية".

وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا ضرورة العمل على تشكيل حكومة وطنية جامعة تعبّر عن الإرادة الشعبية وتلبي تطلعات العراقيين"، مشددين على أهمية التعاون لضمان الاستقرار السياسي، وتعزيز مسار الدولة، ودعم الجهود الهادفة إلى تحسين الخدمات وتحقيق التنمية في مختلف المحافظات".