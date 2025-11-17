من بينها قانون الحشد.. دعوة لجلسة استثنائية لتمرير 5 قوانين قبل انتهاء عمر البرلمان الحالي

نيوز-سياسة



وجه عضو ، اليوم الاثنين، طلبا لرئاسة البرلمان للدعوة الى عقد جلسة استثنائية يوم السبت المقبل لتشريع عدد من القوانين المهمة قبل انتهاء عمر المجلس الحالي.

وبحسب الوثيقة الصادرة من مكتب الى رئاسة البرلمان، فإن الطلب تضمن ادراج 5 قوانين للتصويت من بينها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، بالإضافة الى مناقشة طعن بتعديل قانون والذي يتضمن كلفا مالية على عاتق الحكومة.

