ممثل كتائب سيد الشهداء في طهران: الانتخابات انتصار للمقاومة.. ونتائجها ستدعم دول المحور اقتصاديا وسياسيا

وقال في تصريحات نقلتها عنه وسائل اعلام إيرانية، وتحديدا وكالة نير للانباء، ان "هذه الانتخابات في هي صمام أمان الشرق الأوسط، لأن الوضع كان يتطور بوتيرة متسارعة، وقد أُجريت هذه الانتخابات في ظل ظروف حساسة وخطيرة للغاية".وأضاف: "كانت جارتنا ، وإخواننا في واليمن، ينتظرون هذا النصر للشعب العراقي، وخاصة (كغالبية الشعب العراقي)، لأنهم يعتبرونهم سندًا لهم ورفاق درب"، مضيفا ان "إحدى ميزات هذه الجولة الانتخابية هو النجاح الكبير لممثلي جماعات المقاومة أو الجماعات والمرشحين الداعمين للمقاومة في الوصول إلى ، واعتبر ذلك ذا أهمية خاصة في الحفاظ على دور المقاومة".وأكد أن "نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة جاءت لصالح محور المقاومة بعد ان سعى البعض إلى تخريبها ومنعها، وسعى البعض إلى إضعاف موقف الشيعة باعتبارهم غالبية الشعب العراقي، لكن جميع خططهم أحبطت، فالاحزاب التي راهنت على التطبيع مع الكيان فشلت في الانتخابات ولم يحققوا نتائج، كما ان أن بعض المرتزقة راهنوا على إضعاف المقاومة في العراق، وكذلك رهانات البعض في الداخل على تقليص مستوى المشاركة، وخاصة في ، لأن المقاومة كانت كامنة في ظلال هذه الجماعات، لكن جميعها فشلت.وبين انه "لقد تحدد وزن ومكانة المقاومة في هذه الانتخابات، ومن المؤكد أن التوازن السياسي في الانتخابات العراقية سيؤثر على المنطقة ومنطقة ، وكذلك قضايا وسوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحيث يلعب العراق دورًا قويًا في دعم هذه المحاور سياسيًا واقتصاديًا، وسيغير الخارطة أمام أعداء محور المقاومة، أي محور الشر بقيادة والصهاينة وغيرهم".