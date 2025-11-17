السامرائي يلتقي الأمين العام لحزب الفضيلة ويبارك له نجاح العملية الانتخابية

وفي مستهل اللقاء تبادل الطرفان التهاني بمناسبة نجاح العملية الانتخابية، مؤكدين أهمية التعاون المسؤول بين القوى السياسية والعمل برؤية موحدة تسهم في تشكيل حكومة وطنية تعبّر عن تطلعات العراقيين وتدعم مسار الدولة واستقرارها، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لتحالف العزم.كما جرى التأكيد - بحسب البيان - على ضرورة تنسيق المواقف خلال المرحلة التشريعية المقبلة، والعمل على الملفات التي تمس حياة المواطنين، وتعزيز دور المؤسسات، والمضي بالبرامج الإصلاحية التي تعزز الثقة بالعملية السياسية وتخدم المصلحة الوطنية العليا.