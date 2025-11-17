المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)

وبحسب وثائق للمفوضية، وردت لـ ، شمل الاستبعاد المرشح عن تحالف الموحد أحمد سمين، بسبب عدم صحة صدور وثيقته الدراسية.كما شمل الاستبعاد المرشح ضمن تحالف قاسم ، وإلغاء الأصوات التي حصل عليها، كما قررت المفوضية استبعاد المرشحة هبة توفيق حمزة ضمن تحالف الحسم الوطني وحجب الأصوات التي حصلت عليها.وأعلنت المفوضية أيضا عن استبعاد المرشح فيصل عطاالله عباس ضمن تحالف السيادة وحجب الأصوات التي حصل عليها، بسبب تقديمه شهادة دراسية مزورة، في حين استبعدت المرشح شريف جودت وحجب الأصوات التي تحصل عليها في الاقتراع.كما شمل الاستبعاد المرشح عن تحالف الحسم الوطني جبار ركاض لعدم تقديمه وثيقة دراسية جديدة خاصة بترشيحه.