السّامرائي: العراق مقبل على مرحلة تتطلب شراكات حقيقية مع الدول الصديقة

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي استقبل السفير التركي لدى بورا إينان"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين وأنقرة عقب نجاح الانتخابات التشريعية السادسة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة".وأكد السّامرائي أن "العراق مقبل على مرحلة تتطلب شراكات حقيقية مع الدول الصديقة وفي مقدمتها "، مشدداً على "أهمية التعاون في ملفات التنمية والاستقرار ودعم المشاريع الحيوية".من جانبه أعرب السفير التركي عن تهانيه بنجاح العملية الانتخابية، مؤكداً "حرص بلاده على توسيع التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالح الشعبين".