السامرائي والمالكي يؤكدان أهمية انجاز استحقاقات المرحلة المقبلة واستمرار التعاون بين القوى الوطنية

وذكر التحالف في بيان في بيان ورد لـ ، أن "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي التقى رئيس ائتلاف دولة القانون في مكتبه ببغداد، وتناول اللقاء مستجدات المشهد السياسي بعد نجاح العملية الانتخابية، حيث تبادل الجانبان التهاني بهذه المناسبة وأكدا أهمية استمرار التعاون بين القوى الوطنية في هذه المرحلة الحساسة".وناقش الجانبان، بحسب البيان، "أهمية إنجاز استحقاقات المرحلة المقبلة بما يلبّي تطلعات المواطنين ويعزز الاستقرار السياسي".من جانبه، أكد السّامرائي "ضرورة اختيار الشخصيات المؤهلة والكفوءة في المواقع التنفيذية المقبلة لتعزيز ثقة المواطن بالعملية السياسية وضمان تنفيذ البرامج التي تخدم العراقيين في المرحلة المقبلة".