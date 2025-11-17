الاعمار والتنمية يتصدر وتقدم ثانياً.. النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في بغداد

أعلنت ، اليوم الاثنين، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، في العاصمة ، حيث تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية النتائج بحصوله على 15 مقعدا نيابيا، وجاء حزب تقدم في المرتبة الثانية بحصوله على 10 مقاعد.



ائتلاف دولة القانون: 9 مقاعد

تحالف قوى : 5 مقاعد

حركة الصادقون: 5 مقاعد

: 5 مقاعد

: 4 مقاعد

تحالف سيادة – تشريع: 4 مقاعد

ائتلاف الأساس العراقي: 4 مقاعد

حركة حقوق: 3 مقاعد

: 2 مقاعد

ابشر ، تحالف خدمات، اشراقة كانون: مقعد واحد لكل منهم

أما المقاعد المخصصة للأقليات فذهبت إلى:

(مسيحي)

محي (صابئي)

