السامرائي والعبادي يؤكدان أهمية تنسيق الجهود الوطنية واستحقاقات المرحلة المقبلة

وذكر التحالف في بيان ورد لـ ، أن "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي التقى رئيس ، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي في البلاد بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية السادسة"، مؤكدين "أهمية الحوار البنّاء بين القوى الوطنية في هذه المرحلة المفصلية".وأكد السّامرائي والعبادي، على "ضرورة تنسيق الجهود لإنجاز استحقاقات المرحلة المقبلة بما يحقق الاستقرار ويعزز ثقة المواطنين، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة والعمل برؤية مشتركة تلبّي تطلعات العراقيين وتُسهم في ترسيخ المسار الوطني الجامع".